Quels sont les meilleurs jeux vidéos à sortir en 2023 ?

Il ne fait aucun doute que 2023 sera une grande année pour les amateurs de jeux vidéo. Au cours du premier semestre, deux des remakes les plus attendus du moment seront lancés. De nouveaux titres prometteurs sont également sur le point de sortir. Quels sont donc les meilleurs jeux vidéos à sortir en 2023 ?

Resident Evil 4 et Diablo IV

Resident Evil 4 est l’un des jeux vidéos qui ont suscité le plus d’attentes, et c’est parfaitement compréhensible. En effet, il s’agit du remake d’un meilleur épisode de la célèbre franchise de Capcom. Il est vrai que Resident Evil 4 n’a pas été le premier à introduire des paramètres entièrement en 3D, mais il a été le premier à laisser les caméras fixes.

De même, la franchise a introduit une perspective qui permet plus de se concentrer sur l’action. L’excellent cadre et la finition technique de Resident Evil 4 sont deux autres clés importantes qui en ont fait l’un des épisodes les plus appréciés. Avec le remake Resident Evil 4 Remake, les amateurs ne seront pas déçus. Le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

Quant à Diablo IV, il arrivera sur le marché en 2023 et fera un titre de transition intergénérationnelle. Cela signifie qu’il ne sera pas réservé à la nouvelle génération. Avec ce déménagement, Blizzard Entertainment pourra atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs. Cela devrait se traduire par de plus grandes possibilités de vente.

D’après ce que les amateurs ont pu voir dans les vidéos les plus récentes, Diablo IV sera plus proche de Diablo II. Autrement dit, le jeu aura une touche plus sombre et plus sérieuse que Diablo III, dont le design était plus dans la ligne caricaturale de la série World of Warcraft. Il arrive bientôt sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.

Street Fighter 6 et Starfield

Street Fighter V a placé la barre très haute. Non seulement ce fut un phénomène de masse, mais devenu le volet le plus vendu de la franchise. Cela en dit long étant donné qu’il s’agit d’une saga qui chérit une histoire très riche. Elle génère aussi depuis 1991 d’énormes revenus à Capcom.

Cependant, la présentation de Street Fighter 6 a soulevé quelques doutes, notamment en raison des changements au niveau du graphisme et de la conception des personnages. Ces derniers présentent une touche plus sérieuse et mature que dans Street Fighter V. Finalement, l’important est que Capcom a réussi un saut qualitatif avec le passage au RE Engine.

Starfield est une nouvelle franchise qui a suscité le plus d’attentes. C’est aussi l’une des exclusivités les plus importantes qui arriveront sur les PC et les consoles de Microsoft en 2023. Elle est développée par Bethesda sous Creation Engine 2, une version améliorée du moteur graphique qu’utilisait Fallout 4. À la différence, celle-ci se concentre sur l’exploration spatiale.

Le jeu intègre une approche RPG très marquée, ce qui signifie que les joueurs pourront créer un personnage complètement personnalisé. Ils exploreront environ 1 000 planètes différentes en toute liberté. Sur le plan technique, les vidéos officielles de la bande-annonce montrent qu’il s’agit d’un jeu de nouvelle génération. Il sera disponible sur PC et sur les Xbox Series.